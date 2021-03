Bedrijven steunen horeca met reclame op ruit cafés en restaurants

Een Amsterdams initiatief om het bedrijfsleven advertenties te laten plaatsen op de ruiten van de momenteel gesloten horecazaken krijgt ook in andere plaatsen in het land navolging. Volgens een woordvoerster van creatief bureau Tosti Creative is er interesse vanuit diverse plaatsen, onder meer in Rotterdam en Utrecht, om cafés en restaurants op deze manier te ondersteunen. In de hoofdstad prijken al de eerste reclameposters van supermarktketen Dirk van den Broek op de ramen van horecazaken.

Met het initiatief Reclame voor Horeca wil het bureau door het coronavirus stilstaande, maar goed zichtbare, horeca laten steunen door bedrijven die minder last hebben van de crisis. Per raam krijgen de uitbaters van cafés en restaurants een paar honderd euro. “Dat is niet genoeg om de hele huur mee te betalen, maar alle kleine beetjes zijn welkom”, aldus de woordvoerster.

Volgens het creatief bureau staan veel organisaties te springen op A-locaties te adverteren. Naast de supermarktketen hebben ook andere bedrijven zich al gemeld. “Niet alleen grote bedrijven, maar ook kleine ondernemers hebben zich gemeld om dat ze meevoelen met de horecabranche”, aldus de woordvoerster.