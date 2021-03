Bioscopen vragen om meer perspectief van kabinet

De bioscopen en filmtheaters in Nederland vragen het kabinet opnieuw om meer perspectief. Brancheorganisatie NVBF toont begrip voor de verlenging van de huidige lockdown, maar aan dat begrip komt langzamerhand een einde. Dat zegt directeur Gulian Nolthenius.

“Er moet uitzicht komen op een spoedige heropening. Dat is hard nodig want veel bioscopen en filmtheaters hebben het na maanden van lockdown financieel erg moeilijk”, zo schetst Nolthenius de situatie. Volgens hem hebben niet alleen bioscopen perspectief nodig, maar vooral ook de jonge doelgroep.

De NVBF vindt dat de nadruk van het kabinet teveel ligt op wat niet mag. De focus zou juist meer moeten liggen op wat wél kan, aldus Nolthenius. “Wij denken namens alle 260 bioscopen en filmtheaters in Nederland een positieve bijdrage te kunnen leveren met het weer snel toelaten van ook jongeren tot onze bioscopen en filmtheaters. De branche is uitstekend in staat om jongeren een veilige afleiding te bieden in deze uiterst onzekere tijden.”

Demissionair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dinsdagavond bekend dat de huidige lockdown zeker tot en met 20 april wordt voortgezet. Alle bioscopen zijn al sinds half december dicht.