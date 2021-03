Bond mist aandacht voor bescherming onderwijspersoneel

De Algemene Onderwijsbond (AOb) miste in de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aandacht voor de bescherming van het onderwijspersoneel tegen het coronavirus. Daar is de vakbond “teleurgesteld” over. Bestuurder Henrik de Moel roept het demissionaire kabinet op “meer werk te maken” van de veiligheid. Daarbij denkt de bond vooral aan meer testen.

“Zorg voor meer sneltesten en voor uitbreiding van de bestaande pilots met de sneltesten”, suggereert De Moel. Een snelle uitbreiding van de testcapaciteit is volgens hem noodzakelijk, omdat in de praktijk blijkt dat het vaak “nauwelijks mogelijk is” om 1,5 meter afstand tussen de leerlingen te handhaven. Zeker op de gang en in de aula blijkt dat lastig. Besmettingen op scholen komen sinds de scholen weer open gingen regelmatig voor. Vaak moet dan een hele klas in quarantaine en een test doen.

De AOb wijst nog eens op de uitzonderlijke positie van leerkrachten. “Onderwijsmensen staan echt in de frontlinie. Ik kan me, buiten de zorg, geen beroep indenken waarbij je op dit moment de hele dag met 15 tot 35 anderen in één beperkte ruimte zit”, zegt De Moel. Daarom blijft de bond er ook voor pleiten om onderwijspersoneel met voorrang te vaccineren. Het kabinet wil daar tot nog toe niet aan.

Verder zou de bond graag snel willen weten wanneer de 12- tot 18-jarige jongeren aan de beurt komen voor vaccinatie. “Want dat is ook van belang voor de volledige heropening van het onderwijs.” Naar de uitwerking van coronavaccins op jongeren en kinderen lopen nog diverse klinische onderzoeken. Als die klaar zijn, moet het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een oordeel vellen over de werkzaamheid en veiligheid.

In Nederland worden vooralsnog alleen volwassenen boven de 18 jaar gevaccineerd tegen Covid-19. Het vaccin van Pfizer/BioNTech is wel effectief en veilig bevonden voor jongeren vanaf 16 jaar. Bij de drie andere vaccins die tot nog toe zijn goedgekeurd (Moderna, AstraZeneca, Janssen) was 18 jaar de leeftijdsgrens in de klinische onderzoeken.