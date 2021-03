Dassen (Volt) wil kabinet met ook meerderheid in Eerste Kamer

Volt-leider Laurens Dassen wil een “stabiel kabinet”, zei hij dinsdag na afloop van het gesprek met de verkenners. Of zijn partij zelf aan dat kabinet zou deelnemen, laat hij in het midden. “Voor Volt is het belangrijk dat er een stabiele regering komt voor de Eerste en Tweede Kamer.”

Dassen wil “goed kijken wat de verantwoordelijkheid van Volt daarin is”. Zijn partij komt na de verkiezingen voor het eerst in de Tweede Kamer, maar Volt zit nog niet in de senaat.

Dassen vindt die stabiliteit belangrijk omdat die ervoor zou moeten zorgen de Nederland “sterker” uit de coronacrisis komt. “En het is voor ons heel belangrijk om een duurzaam progressief en Europees kabinet te hebben.”