De corona-hypes die voorlopig niet voorbij gaan

Het afgelopen jaar is voor veel mensen zwaar geweest. Voor een andere groep bracht het juist veel nieuwe mogelijkheden met zich mee. De verschillen zijn groot, maar voor bijna iedereen is er veel veranderd: onze dagindeling, onze werkplek, onze vakantieplannen, en misschien zelfs onze relaties. Maar welke gevolgen daarvan zijn blijvend? Ofwel: welke corona-hypes zijn blijvertjes en welke niet?

Investeren in wonen

We gaven het afgelopen jaar bakken met geld uit aan het verbeteren van ons woongenot. Terwijl veel andere sectoren het moeilijk hadden, draaiden de bouwmarkten juist recordwinsten. Het thuiswerken is een blijvertje, en we kunnen er voorlopig nog niet echt op uit, dus deze ‘opknaphype’ houdt vast ook nog even aan.

Luxe tuinen

Met de lente in zicht verschuift die aandacht nu wel naar de tuin. Waarschijnlijk wordt dat een extreem luxe tuin – gezien al het spaargeld dat we volgens DNB nu bij elkaar hebben gespaard. Tel daarbij op dat we willen compenseren voor alle sociale dingen die we zo gemist hebben, en je begrijpt: de barbecues, zwembaden en comfortabele zithoeken zijn ook straks weer niet aan te slepen.

Online je zwembad kopen

Door de crisis is de digitalisering van ons leven in een stroomversnelling terecht gekomen. We deden al veel via het internet, maar inmiddels is het normaal geworden om vrijwel alles digitaal te regelen. Webshops zoals Heuts.nl, waar je dat zwembad voor in je tuin kan aanschaffen, zullen dan ook goed blijven lopen. Zaken die hun internetstrategie en thuisbezorgopties niet op orde hebben, kunnen het daarentegen wel schudden.

Babbel-apps

Als de populariteit van nieuwe apps zoals Clubhouse iets laten zien, is het wel dat sociale media niet meer weg te denken zijn. Get laat ook zien dat we ons niet meer als makke schapen laten vertellen hoe het wel of niet ‘hoort’. De tijd dat een uitspraak moest passen in 140 tekens, of dat we allemaal hetzelfde platform gebruikten, is definitief voorbij. We bepalen nu steeds meer zelf waar, hoe en met wie we communiceren. Jong en oud, met lange of korte teksten, in beeld of juist niet, gesloten of open: alles mag, voor iedereen is er wel iets te vinden. De enige echt afwijkende is hij of zij die nog altijd niet communiceert via een app.

Scheidingen, huwelijken en baby’s

Tegen alle verwachtingen in zagen we het afgelopen jaar geen toename in het aantal scheidingen, maar experts verwachten dat dit de stilte voor de storm is. Corona heeft veel invloed gehad op onze relaties. Gezien het onzekere toekomstperspectief, hebben veel mensen het doorhakken van grote knopen nog even voor zich uitgeschoven, maar aan dat schuiven komt waarschijnlijk binnenkort een eind. Er zal dan alsnog een ‘scheidingspiek’ volgen. Gelukkig geldt hetzelfde voor huwelijken en baby’s. We hoeven dus niet alleen maar vervelende berichten uit onze omgeving te verwachten.

Feest, feest, feest

We zullen al die trouwerijen en babyshowers dan ook ongetwijfeld aangrijpen om er één groot feest van te maken. De cijfers laten zien dat we na een jaar corona toch echt wel sociaal uitgehongerd zijn, en dat afstand houden zeer zeker geen blijvertje is. Ook is er ontzettend veel behoefte om weer positieve verhalen te horen, na alle moeilijke onderwerpen van de afgelopen tijd. Het mag dan ook geen verrassing heten als we straks – zodra het ook maar enigszins kan – weer allemaal, hutjemutje op elkaar, in die super-de-luxe tuin, het leven samen vieren.