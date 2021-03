De Jonge: vooruitzicht op korte termijn zorgelijk en onzeker

De besmettingscijfers en de toename van het aantal mensen dat dagelijks wordt opgenomen in het ziekenhuis, zorgen ervoor dat het vooruitzicht op korte termijn “zorgelijk en onzeker” is. Dat zegt coronaminister Hugo de Jonge vlak voor een kabinetsoverleg over corona. De ruimte om een aantal regels los te laten is “buitengewoon beperkt”, omdat het met de cijfers “niet de goede kant op gaat”.

Op dinsdagavond geven de demissionair zorgminister en premier Mark Rutte een persconferentie over de coronamaatregelen. Dit weekeinde lekte al uit dat de lockdown wordt verlengd, en dat het kabinet niet tot nauwelijks gaat versoepelen. Pas op de langere termijn is daar echt ruimte voor. “We zullen echt op de korte termijn te maken hebben met behoorlijk stevige maatregelen om te zorgen dat we dat virus onder de duim houden”, zegt De Jonge.

In juni zijn 11 miljoen prikken gezet, begin juli moet twee derde van de bevolking helemaal zijn gevaccineerd, en heeft de rest in elk geval één prik gehad. Maar wanneer precies het “omslagmoment” zal zijn waarop alle maatregelen losgelaten worden, is volgens De Jonge niet te zeggen. “Dat is niet met een schaartje te knippen.” Wel lijkt het erop dat de vaccins “behoorlijk goed” vat hebben op de meeste mutaties die we tot nu toe kennen.

De minister herhaalde nog maar eens dat hij het geen goed plan vindt om toch al een voorschot te nemen en de regels los te laten. Hij wijst als voorbeeld naar Tsjechië, volgens de bewindsman een land dat in een vergelijkbare situatie zit. Daar “heeft men veel te vroeg versoepeld” vanwege de maatschappelijke schade die de lockdowns veroorzaken. Met alle gevolgen van dien: “de ziekenhuizen zijn er overvol. Mensen liggen met hun benen buitenboord op de ic.”