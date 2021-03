Definitieve prognose ANP: VVD krijgt 34 zetels, D66 24

De VVD krijgt 34 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. D66 is met 24 zetels de tweede partij. Dat is de definitieve prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP, nu alle uitslagen binnen zijn. Den Haag stelde dinsdag als laatste gemeente de uitslagen vast, niet alleen voor de stad zelf maar ook voor de Nederlanders die vanuit het buitenland hebben gestemd.

De VVD wint een zetel vergeleken met de Kamerverkiezingen van 2017. D66 heeft vijf zetels gewonnen ten opzichte van de vorige stembusgang. De Kiesraad stelt komende vrijdag de definitieve uitslag vast, en daarmee de zetelverdeling voor de komende vier jaar. De PVV krijgt 17 zetels. Dat zijn er drie minder dan de partij had. Het CDA zakt van 19 naar 15 en de SP van 14 naar 9.

De PvdA blijft op 9 zetels staan. GroenLinks komt uit op 8 zetels, tegen 14 in de afgelopen jaren. Forum voor Democratie stijgt van 2 naar 8 zetels. De Partij voor Dieren krijgt er een zetel bij en komt uit op zes. De SGP en DENK blijven even groot als ze waren, met drie zetels elk. 50PLUS houdt één zetel over.

Vier partijen zijn nieuw in de Tweede Kamer. JA21 en Volt hebben elk drie zetels gewonnen. BIJ1 en de BoerBurgerBeweging krijgen elk één zetel.