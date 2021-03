Definitieve prognose na de laatste verkiezingsuitslagen

Als laatste gemeente in Nederland komt Den Haag dinsdag met de uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week. De gemeente laat niet alleen weten hoe de inwoners van de hofstad hebben gestemd, maar ook de uitslag onder Nederlanders in het buitenland, die per brief hebben gestemd. Na die uitslagen komt de Verkiezingsdienst van het ANP met een definitieve prognose voor de zetelverdeling.

De VVD blijft in elk geval de grootste fractie in de Kamer. De partij van premier Mark Rutte staat momenteel op 34 zetels. D66 krijgt, bij de huidige stand van zaken, 24 zetels. Op maandag had D66 een zetel gewonnen en de VVD er eentje verloren, door de einduitslag uit Amsterdam.

GroenLinks lijkt van veertien naar acht zetels te zakken. Forum voor Democratie zou juist stijgen van twee naar acht zetels. Vier partijen komen hoogstwaarschijnlijk nieuw in de Kamer: JA21 en Volt staan op drie zetels en BIJ1 en de BoerBurgerBeweging zouden elk één zetel krijgen.