Festival Parkpop verplaatst naar volgend jaar

De 40e editie van het festival Parkpop wordt verplaatst naar volgend jaar. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. Het Haagse festival zou eigenlijk op 13 juni plaatsvinden op het Malieveld.

Het uitstel met een jaar komt door de coronacrisis. “Nu het einde van de wereldwijde pandemie eindelijk in zicht is, komt er ook weer perspectief voor de zomerfestivals. Helaas ligt Parkpop te vroeg in het festivalseizoen en hebben we daarom besloten het festival te verplaatsen naar de zomer van 2022”, aldus de organisatie. Vorig jaar werd het festival vanwege de coronamaatregelen geannuleerd.

Een nieuwe datum voor Parkpop wordt later bekendgemaakt. Dit jaar zou het festival voor het eerst op het Malieveld zijn. De eerdere edities, vanaf 1981, waren altijd in het Zuiderpark.