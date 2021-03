Hoger onderwijs vanaf 26 april deels open met sneltesten

Toegangstesten en sneltesten moeten het mogelijk maken om het hoger onderwijs sneller te openen, zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie over het coronavirus op dinsdag. Als onderwijsinstellingen dat kunnen organiseren en de besmettingscijfers het toelaten, mogen ze vanaf 26 april een dag per week fysiek lesgeven aan hun studenten.

“De sneltesten kopen we in”, zegt De Jonge. Scholen hoeven dus niet zelf voor de testen te betalen. Het idee is volgens De Jonge dat de scholen ze geleverd krijgen en vervolgens kunnen verdelen onder de studenten. “’s Ochtends na het tandenpoetsen even zelftesten en naar college”.