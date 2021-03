Horeca: hoe ziet plan voor bedrijven in nood eruit?

De horeca wil van het kabinet weten hoe het plan voor het bedrijfsleven, waarbij bedrijven met geldnood geholpen worden, eruit komt te zien. Dat laat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten. KHN-directeur Dirk Beljaarts vraagt zich wel af hoe snel dat plan in werking kan treden en hoe lang het daarna duurt voordat ondernemers geld op hun bankrekening krijgen.

Het vertrouwen in financiĆ«le plannen voor bedrijven heeft volgens Beljaarts een knauw gekregen door het uitstellen van de uitbetaling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Ondernemers kregen bericht dat de aanvulling op de tegemoetkoming in de vaste lasten voor het vierde kwartaal niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar “binnen zestien weken”. Volgens KHN was die termijn te lang en daardoor dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die over de uitbetaling gaat, liet onlangs weten dat er alsnog een snellere regeling komt.

Beljaarts verwacht verder niet dat het oprekken van de avondklok naar 22.00 uur veel verlichting zal geven aan horecaondernemers, omdat veel ondernemers toch al zijn overgegaan op bezorging.