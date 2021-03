Hulplijn Rode Kruis extra open tijdens persconferentie

De Rode Kruis Hulplijn, vorig jaar geopend toen de coronacrisis begon, is dinsdagavond twee uur extra open. Dat heeft het Rode Kruis besloten, omdat tijdens de persconferentie van 19.00 uur waarschijnlijk bekendgemaakt wordt dat de lockdown en avondklok langer van kracht blijven. Normaal sluit de hulplijn om 17.00 uur, maar nu bieden medewerkers van 19.00 tot 21.00 uur een luisterend oor aan wie daar behoefte aan heeft.

De Hulplijn (070-4455888) is sinds de opening meer dan 30.000 keer gebeld. Mensen bellen voor praktische vragen over corona, of om simpelweg even hun verhaal te doen.

Voor anderstaligen biedt het Rode Kruis WhatsApp-Hulplijnen aan in het Turks (06-48158053), Arabisch (06-48158055), Berbers (06-48158055), Chinees (06-48158057), Portugees (06-48158083) en Pools (06-48158064).