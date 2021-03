LSVb: hoger onderwijs kan ook zonder sneltesten veilig open

Een gebrek aan coronasneltesten is volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) geen goede reden om nog langer te wachten met het toestaan van fysieke lessen op hogescholen en universiteiten. “Het hoger onderwijs kan echt weer open op een veilige manier”, vindt voorzitter Lyle Muns. “Wij zijn helemaal voor het gebruik van sneltesten, maar het kan ook zonder. Dat hebben hbo’s en universiteiten vorig najaar al laten zien. Toen zijn in de sector ook geen brandhaarden ontstaan.”

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) zei dinsdag te verwachten dat het hoger onderwijs op locatie op zijn vroegst eind april mogelijk zal zijn voor alle studenten. In de tussentijd lopen wel proeven waarbij studenten na een sneltest fysiek onderwijs kunnen krijgen.

Muns noemt eind april “echt ontzettend laat”. “De welzijnsproblemen voor studenten worden alleen maar erger. Als je die schade afweegt tegen de risico’s, vinden wij dat er nu geen goede balans is.” De LSVb vindt dat met de inzet van sneltesten ook meer tempo gemaakt had moeten worden. “In december werd daar al over gesproken, nu zijn we ruim drie maanden verder. Wij zien geen reden om nog langer te wachten.”

De LSVb wijst er ook nog eens op dat het hoger onderwijs vorig jaar al goede afspraken heeft gemaakt met de openbaarvervoersector. Door lestijden buiten de spits te plannen kan worden voorkomen dat het te druk wordt in het ov.

Van Engelshoven wees op de ongunstige ontwikkeling van de coronasituatie. Ze zei dat “dit echt zo snel is als het kan”. Ze denkt dat eind april zowel genoeg sneltesten als zelftesten die studenten thuis kunnen afnemen beschikbaar zijn.