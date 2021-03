Man aangehouden na inzet lokprofiel minderjarige door politie

De politie heeft een 54-jarige man uit Loenen aan de Vecht aangehouden na de inzet van een online-lokprofiel van een minderjarige jongen. De verdachte zou voorbereidingen hebben getroffen voor het seksueel uitbuiten van de minderjarige jongen.

Het huis van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op zijn telefoon en laptop. Uit dit onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie (OM) gebleken dat de man van plan was om mensen tegen betaling seks te laten hebben met de ‘jongen’ die achter het lokprofiel schuil zou gaan. De man is na zijn arrestatie op 18 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris en is daarna vrijgelaten, er loopt nog wel een zaak tegen hem.

Seksuele uitbuiting van minderjarigen speelt zich vooral af op internet, stelt het OM. Het is een groot probleem dat moeilijk te bestrijden is. Een lokprofiel is een goede methode, omdat er geen echte minderjarige achter zit, maar het wel effectief kan zijn, aldus de aanklager.

Volgens het OM is dit de eerste keer dat de politie een lokprofiel heeft ingezet in de strijd tegen mensenhandel in de jeugdprostitutie. Het is ook de eerste keer dat iemand voor de rechter komt na deze opsporingsmethode, de OM zegt de zaak met vertrouwen tegemoet te zien.

In het EO-programma Jojanneke uit de prostitutie wordt dinsdag uitgebreid aandacht besteed aan de zaak en de methode van lokprofielen.