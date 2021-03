Minder mensen gevaccineerd door prikpauze AstraZeneca

Doordat Nederland tijdelijk was gestopt met het coronavaccin van AstraZeneca, zijn de afgelopen week minder mensen gevaccineerd dan in de weken ervoor. Bijna 98.000 mensen kregen vorige week hun eerste inenting, terwijl dat in de weken ervoor rond de 200.000 lag.

Het aantal herhaalprikken steeg wel. Meer dan 110.000 mensen hebben in de afgelopen week een tweede dosis gekregen, tegen ongeveer 80.000 per week in de twee weken ervoor. Deze mensen kregen andere vaccins. De mensen die AstraZeneca toegediend hebben gekregen, zijn pas over een paar maanden aan de beurt voor de tweede prik.

In totaal zijn nu net geen 1,5 miljoen mensen inge├źnt. Van hen hebben iets meer dan 600.000 ook een tweede prik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus.

De inenting met AstraZeneca wordt deze week hervat.