Minister: fysiek hoger onderwijs echt op zijn vroegst eind april

Studenten kunnen waarschijnlijk op korte termijn toch nog niet naar de universiteit of hogeschool voor fysieke les of college. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) was er vorige week nog “optimistisch” over, nu zegt ze dat het op zijn vroegst eind april lijkt te worden. “Veel eerder dan dat hebben we niet de capaciteit in orde. Dit is echt zo snel als het kan”, zegt de bewindsvrouw.

Voordat studenten weer op locatie les kunnen krijgen, moeten er namelijk genoeg snel- en zelftesten zijn. Op dit moment worden hier proeven mee gedraaid. “Waar ik wel hoopvol op ben, is dat we de pilot sneltesten die we hebben opschalen en verbreden”, zegt Van Engelshoven. Eind april moeten er naast de sneltesten ook voldoende testen zijn die studenten thuis zelf kunnen afnemen.

Op die manier hoopt het kabinet “perspectief op die ene dag onderwijs in de week te kunnen bieden”, aldus de bewindsvrouw. Naar eigen zeggen heeft ze vorige week niet voor haar beurt gesproken. Het kabinet kijkt nog steeds naar de maatschappelijke effecten van de coronaregels, benadrukt ze. Maar de presentatie die RIVM-directeur Van Dissel dit weekeinde gaf, baart het kabinet wel zorgen. “Die cijfers zagen er toch echt slechter uit dan we een paar weken geleden hadden verwacht”, aldus Van Engelshoven.