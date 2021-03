Opkomst bij verkiezingen was lager dan vier jaar geleden

Minder Nederlanders hebben dit jaar gestemd voor de Tweede Kamer dan vier jaar geleden. De opkomst bedroeg 78,7 procent, tegen 81,6 in 2017. Dat blijkt uit de gegevens die de gemeenten hebben doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Bij de Kamerverkiezingen van 2012 was de opkomst nog lager, toen stemde net geen 75 procent van de Nederlanders.

In totaal hebben bijna 10,5 miljoen van de 13,3 miljoen kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Op Schiermonnikoog en op Vlieland stemden meer mensen dan er kiesgerechtigden zijn. De opkomst op de twee Waddeneilanden was respectievelijk 115,5 procent en 104,7 procent. Dat kan komen door bezoekers van het vasteland. Vier jaar geleden was de opkomst op ‘Schier’ zelfs 130 procent. Op Ameland en Terschelling lag de opkomst net onder de 100 procent.

De opkomst was het laagst op Bonaire (22,6 procent), Sint Eustatius (33,8 procent) en Saba (50,2 procent). Voor de laatste twee eilanden was dat wel een flinke verbetering vergeleken met vier jaar geleden. In Heerlen, Kerkrade en Rotterdam stemde minder dan 70 procent van de kiezers.

In het Noord-Hollandse Beemster daalde de opkomst het hardst. Net geen 72 procent van de kiezers maakte de gang naar de stembus. Vier jaar geleden was dit bijna 87 procent.