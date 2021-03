‘Recordaantal testafspraken door Mona-effect’

De GGD’en hebben maandag volgens conronaminister Hugo de Jonge een recordaantal van 115.000 aanvragen gekregen van mensen die een coronatest willen afnemen. Volgens De Jonge heeft die piek te maken met de bekendmaking van staatssecretaris Mona Keijzer dat ze positief was getest op corona.

De Jonge verwoordde de golf van aanvragen voor de test tijdens de persconferentie over het coronavirus als het “Mona-effect.” De staatssecretaris van Economische Zaken maakte haar testuitslag maandag publiek via Twitter. Ze liet in haar boodschap weten zich goed te voelen en haar werk de komende tijd via de digitale weg vanuit huis te doen.

Volgens De Jonge gaat het om “een absoluut record” aan gemaakte testafspraken binnen een dag.