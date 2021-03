Segers: zorgen over tegenstellingen na verkiezingsuitslag

Het baart ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zorgen “dat deze verkiezingsuitslag een expressie is van een land waarin verschillen steeds meer tegenstellingen worden.” Dat heeft hij ook gezegd tijdens een gesprek met verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma, die maandag en dinsdag met alle partijleiders in gesprek zijn over hun voorkeuren. Hij vindt het “nu de opdracht aan alle partijen om zich constructief op te stellen”.

Segers denkt dat het moeilijk wordt om een meerderheidscoalitie te vormen en tegenstellingen te overbruggen. “Dit moet niet een kabinet worden van geslaagde mensen. Van een regio, van een bepaald deel van de bevolking. Dit moet een kabinet worden dat voorkomt dat die verschillen bittere tegenstellingen worden.”

Op maandag zei demissionair minister-president Rutte dat hij weer een coalitie met de ChristenUnie overweegt. Maar Segers vindt niet dat het voor de hand ligt om nu in gesprek te gaan over regeringsdeelname. “Er zijn partijen die veel groter zijn dan de ChristenUnie. Daar ligt de verantwoordelijkheid om te gaan praten. Als ze aankloppen nu, dat zou ik heel vreemd vinden.”

De opdracht om constructief te zijn geeft Segers ook aan zichzelf. “We zijn altijd constructief, maar ook vanuit de oppositie hebben we een constructieve rol gespeeld bij Rutte II. Dus wat ons betreft kan dat vanuit beide posities.”