Slob ‘kruist vingers’ dat scholen kunnen openblijven

Demissionair onderwijsminister Arie Slob hoopt dat de basis- en middelbare scholen open kunnen blijven. Vooralsnog kan dat nog, maar het aantal besmettingen loopt ook onder kinderen op. “Fingers crossed”, zegt Slob dinsdag.

Slob prijst de scholen die nu met maatregelen weer lesgeven. Ook is het aantal besmettingen onder kinderen in absolute aantallen nog relatief laag. Wel houdt hij een slag om de arm: “Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren.”

Dat de besmettingscijfers onder kinderen van 0 tot 12 jaar toenemen, komt volgens Slob ook omdat er nu meer getest wordt. De testrichtlijnen voor kinderen in die leeftijd zijn inmiddels aangescherpt. Ook bij lichte klachten moeten zij zich laten testen. Bij een positieve uitslag moet de hele klas minstens vijf dagen in quarantaine, tenzij er wordt gewerkt in groepjes die op 1,5 meter van elkaar vandaan zitten.

Momenteel lopen er ook proeven met preventief testen. Bij een positieve uitslag wordt dan ook de leerkracht en de omgeving van de leerling getest, zegt Slob. Hij wil dit “zo snel mogelijk” in het hele onderwijs invoeren.