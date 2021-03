Sociaal handelen en wijsheid van de menigte: de toekomst van investeringen

Online investeren is niet meer exclusief toegankelijk voor professionals die hier veel tijd insteken. Sociaal handelen betekent dat de wereld van investeringen nu ook open staat voor wie er niet veel verstand van heeft en er bovendien niet al te veel tijd in wil steken. Via sociale nieuws feeds is het mogelijk om met andere investeerders in contact te komen. Op de website is het vaak ook mogelijk om het gedrag van de populairste investeerders te kopiëren. Dit creëert voor de populaire investeerders vaak weer nieuwe mogelijkheden voor toekomstige winsten.

Aandelen-, valuta- en grondstoffenhandelaren hebben hun inzichten en ideeën lange tijd voor zichzelf gehouden. Maar de wereld van investeringen maakt een verschuiving mee waardoor het tegenwoordig meer een sociale ervaring is. Markthandelaren hebben zich altijd al scherp bewust moeten zijn van de macro-economische trends en het bedrijfsnieuws. Als gevolg hiervan is de handel in aandelen, grondstoffen en valuta lange tijd voorbehouden geweest voor toegewijde professionals en aan degenen die rijk genoeg waren om ze te betalen. Maar langzamerhand is dit aan het veranderen.

Sociaal handelen

Online zijn er verschillende platforms die met hun kennis en ervaring sociaal handelen bieden. Platforms zoals eToro bieden een one-stop-shop met praktische hulpmiddelen om sociaal handelen, online beleggen en handelen zelfs voor de meest onervaren personen gemakkelijk wordt. Deze platforms zijn vaak actief in verschillende landen en maken de financiële wereld toegankelijker en vriendelijker met hun sociale functies.

Gedrag van beleggers kopiëren

Een van deze manieren is door het gedrag van beleggers eenvoudigweg te kopiëren. Er zijn verschillende manieren beschikbaar om beleggers te vinden die passen bij uw handels- en beleggingswensen. Het doel hiervan is een krachtdadige gemeenschap van handelaren en beleggers op te zetten en om succesvolle beleggers te stimuleren om hun kennis en wijsheid te delen.

Populaire investeerders die onlangs hebben gehandeld en de moeite waard zijn om te volgen, zijn vaak te vinden via een eenvoudige zoekfunctie. Hier kunnen verschillende parameters ingesteld worden zoals winst, risicoscore, locatie etc. De onervaren belegger hoeft vervolgens alleen te kopiëren wat de ervaren belegger doet. En deze populaire investeerders worden beloond voor hun harde werk: hoe meer iemand wordt gekopieerd, hoe groter de financiële beloning.

Wijsheid van de menigte

De exclusiviteit van het investeren is geleidelijk aan afgebroken door deze sociale netwerken en online gemeenschappen, waardoor een sociale handel is ontstaan waarin mensen strategieën delen. Op de Amerikaanse sociale nieuwswebsite Reddit wordt al door 371.000 mensen gediscussieerd over wat ze kopen en verkopen. Wijsheid van de menigte (Wisdom of crowds) is gebaseerd op het idee dat grote groepen mensen collectief slimmer zijn dan individuele deskundigen als het gaat om het oplossen van problemen, het nemen van beslissingen, het innoveren en het voorspellen. Het concept werd in 2004 populair gemaakt door James Surowiecki in zijn boek Wisdom of the Crowds. Dit laat zien hoe grote groepen superieure beslissingen hebben genomen op het gebied van popcultuur, psychologie, biologie, gedragseconomie en andere gebieden.

Wijsheid van menigte in financiële markten

De wijsheid van de menigte kan ook helpen verklaren wat de markten, die een soort menigte zijn, soms efficiënt en soms inefficiënt maakt. Als de marktdeelnemers niet divers zijn en geen stimulansen hebben, zullen de markten inefficiënt zijn en zal de prijs van een product uit de pas lopen met de waarde ervan. In een artikel van Bloomberg View 2015 betoogde vermogensbeheerder en columnist Barry Ritholtz dat voorspellings- en termijnmarkten, in tegenstelling tot markten voor goederen en diensten, de wijsheid van de menigte missen omdat ze niet over een grote of diverse pool van deelnemers beschikken. Hij wijst erop dat de voorspellingsmarkten spectaculair faalden in hun pogingen om de resultaten van gebeurtenissen zoals het Griekse referendum, het Michael Jackson-proces en de Iowa-première van 2004 te raden. De individuen die probeerden de uitkomsten van deze gebeurtenissen te voorspellen, waren gewoon aan het gissen op basis van openbare stemmingsgegevens en hadden geen speciale individuele of collectieve kennis.

Hoewel het een verdienstelijk idee is dat velen slimmer zijn dan weinigen, is het niet altijd waar, vooral wanneer leden van de menigte zich bewust zijn van en beïnvloed worden door elkaars ideeën. Consensusdenken onder een groep mensen met een slecht beoordelingsvermogen kan, niet verrassend, leiden tot een slechte groepsbesluitvorming; deze factor kan een van de oorzaken zijn geweest van de financiële crisis van 2008. Het kan ook verklaren waarom democratieën soms ongekwalificeerde leiders kiezen. Met andere woorden, zoals de Britse wetenschapsschrijver Philip Ball in een artikel voor de BBC in 2014 heeft uitgelegd, maakt het uit wie er in de menigte zit.

Nederland een magneet voor FinTech start-ups

De democratisering van financiële kennis biedt iedereen de potentie om succesvol te handelen; iedereen die tijd en moeite steekt in het bestuderen van markten en een gedegen handels- en beleggingsstrategie. Hoe Nederland in het plaatje past? Nederland vormt de 4e meest actieve hub voor FinTech start-ups in Europa. In het volgende artikel maken we daarom kennis met een aantal start-ups die zich vanuit Nederland uitstekend hebben ontwikkeld.