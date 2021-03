Songfestival sluit publiek ondanks coronamaatregelen nog niet uit

De organisatie van het Eurovisiesongfestival sluit een evenement met publiek in Rotterdam Ahoy nog niet uit. Dat heeft een woordvoerder aan het ANP laten weten. De coronamaatregelen worden waarschijnlijk verlengd, wat zou betekenen dat een grootschalig evenement met veel bezoekers niet mogelijk is.

“Het Eurovisiesongfestival gaat in de tweede helft van mei door, met in de basis in ieder geval drie tv-shows en mogelijk aangepaste activiteiten in de stad”, aldus de woordvoerder. De organisatie houdt hierover veel contact met de gemeente Rotterdam en Fieldlab Evenementen over een verantwoorde organisatie. Laatstgenoemde zit achter de organisatie van de proefevenementen van de overheid.

“Het songfestival is een waardevolle kans voor de evenementenbranche om nog meer inzicht te krijgen in hoe de komende maanden veilig evenementen te kunnen organiseren”, vervolgt de zegsman. “Dat is ook in lijn met de Nationaal Evenementenplan, waarin het Songfestival een tussenstap is op die route.” De organisatie hoopt in de komende weken meer bekend te kunnen maken over de planning voor het liedjesfestijn, dat van 18 tot en met 22 mei moet plaatsvinden.