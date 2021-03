Statenvragen over handelen Limburgse ex-gedeputeerde Vrehen

De fracties van GroenLinks en D66 in de Limburgse Staten willen opheldering van het provinciebestuur over het vermeende laakbare handelen van de voormalige Limburgse CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Volgens GroenLinks gaan de integriteitskwesties rondom het provinciebestuur in Limburg intussen alle perken te buiten. Beide fracties hebben vragen gesteld over het handelen van Vrehen als directeur van de mede door de provincie gesubsidieerde stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen IKL.

Volgens NRC sluisde Vrehen als directeur van IKL tonnen aan subsidies door naar eigen bv’s. Hij was naast directeur van IKL ook eigenaar van een aantal bv’s, die voor IKL werkten. Als directeur zou hij ruim 127.000 euro per jaar hebben verdiend met een deeltijdbaan bij IKL, dat mede gefinancierd wordt door de Postcodeloterij. De salariëring zou volgens de regels maar maximaal de helft van Vrehens salaris mogen zijn, aldus NRC. De raad van toezicht zou de te hoge beloning door de vingers hebben gezien.

De provincie Limburg deed zaken met een bv van Vrehen voor bosonderhoud. CDA-gedeputeerden, onder wie Ger Koopmans, zorgden er volgens de krant voor dat een bv van Vrehen voorgetrokken werd in bosonderhoud. Een CDA-gedeputeerde sloot alvast een contract hierover met Vrehen, nog voordat de bv in kwestie was opgericht. Voor het bosonderhoud bracht de bv bij IKL kosten in rekening met een opgeld van per uur minstens 20 euro, aldus de krant.

Volgens NRC heeft de raad van toezicht van IKL Vrehen vorige week uit zijn functie ontheven na vragen door de krant en in afwachting van de resultaten van extern onderzoek. De 59-jarige Vrehen liet dinsdag weten dat de berichtgeving door NRC onjuist is en dat hij het onderzoek afwacht. Een woordvoerster van IKL verwees naar de raad van toezicht. Voorzitter Dieudonné Akkermans van de raad, burgemeester van Eijsden-Margraten en voormalig voorzitter van CDA-Limburg, heeft nog geen reactie gegeven.

GroenLinks noemt de gang van zaken voor de provincie dinsdag “beschamend”, temeer omdat huidig CDA-gedeputeerde Ger Koopmans onderdeel is van een integriteitsonderzoek in een grondkwestie. D66 wil onder meer weten waarom de provincie in 2014 bosonderhoud gunde aan een bv van Vrehen die toen nog niet eens bestond. Ook D66 is bezorgd over het beeld dat door dit alles van Limburg ontstaat.