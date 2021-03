Uitstel stelt studenten teleur, universiteiten zien perspectief

Studenten zijn teleurgesteld omdat ze toch weer langer moeten wachten voordat ze weer fysiek naar hun hogeschool of universiteit kunnen. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is er nu “geen goede balans” tussen de coronarisico’s en de schade aan het welzijn van studenten en zou het hoger onderwijs nu al op een veilige manier gedeeltelijk open kunnen. Vereniging van universiteiten VSNU reageert juist verheugd op de concrete datum, 26 april, die minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond noemde.

Vanaf die dag mogen alle studenten na een sneltest weer een dag per week fysiek naar hun opleidingsinstituut komen – mits het testen dan goed georganiseerd is. “Het kabinet heeft geluisterd naar de hartenkreten van studenten en universiteiten om meer fysieke ontmoetingen op de universiteit mogelijk te maken”, concludeert voorzitter Pieter Duisenberg van de VSNU. “Dit is goed nieuws voor het welzijn van onze studenten en biedt perspectief richting de start van een normaal collegejaar in augustus.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is net als de LSVb teleurgesteld over het uitstel. Tegelijkertijd zegt het ISO ook opgelucht te zijn, omdat er “wel zicht is op versoepelingen”. Voorzitter Dahran C╠žoban: “Het is niet het perspectief dat ons bij de vorige persconferentie is beloofd, maar het kabinet heeft fysiek onderwijs dit collegejaar gelukkig nog niet opgegeven. We moeten nu alle zeilen bijzetten om de beeldschermstudent eind april weer op hogescholen en universiteiten te kunnen verwelkomen.”

Bij de vorige persconferentie stelde het kabinet nog versoepelingen in het hoger onderwijs voor eind maart in het vooruitzicht. Dan moesten de coronacijfers zich wel gunstig ontwikkelen en dat is niet gebeurd. VSNU-voorzitter Duisenberg zegt dat het testen van studenten “geen expertise is” van de universiteiten, maar ze gaan de komende dagen concrete plannen uitwerken voor de logistieke operatie waar massaal zelftesten op neerkomt. “Universiteiten gaan hun uiterste best doen om de overheid te helpen dit te organiseren.”