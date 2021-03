Van der Staaij: huidige coalitie aanvullen met centrumrechts

SGP-voorman Kees van der Staaij ziet het liefst een centrumrechts kabinet. Hij oppert een coalitie met partijen in het demissionaire kabinet (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) en “een aanvulling uit centrumrechtse huizen”. Die suggestie heeft hij ook gedaan bij de verkenners.

De partijen moeten in elk geval gehoor geven aan de rechtse stem die de kiezer heeft laten klinken, vindt Van der Staaij. Partijen die conservatief zijn op onderwerpen als immigratie, de Europese Unie en klimaatbeleid, hebben er zetels bijgekregen. Hij doelt bijvoorbeeld op de komst van JA21 in de Tweede Kamer, en de winst van Forum voor Democratie (van twee naar acht zetels).

Maar de kiezer heeft volgens Van der Staaij ook een ander signaal gegeven: de huidige coalitiepartijen zijn er netto op vooruit gaan. VVD en D66 groeiden, ChristenUnie bleef gelijk. Alleen CDA moest flink inleveren. Het is geen gek idee om vanuit die partijen te beginnen, en er nog een rechtse partij bij te zetten. Dan gaat het niet direct om zijn eigen partij, zegt Van der Staaij. “Ik verwacht niet dat het balletje richting de SGP rolt. Tegelijkertijd hebben wij wel de bereidheid uitgesproken op welke manier dan ook mee te willen denken.”

De SGP-leider denkt wel aan JA21 als mogelijke coalitiepartij, ook omdat die partij flink wat zetels in de Eerste Kamer hebben, van voormalig Forum voor Democratie-senatoren. Een meerderheid in de Tweede Kamer is wat Van der Staaij betreft in elk geval belangrijk. Maar eindeloos veel opties zijn er niet, omdat bepaalde partijen andere uitsluiten. VVD, D66 en CDA willen niet met Forum of PVV in een coalitie. “Dat maakt de spoeling ook dunner.”