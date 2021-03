Ouwehand wil groene coalitie ‘die rechtsstaat respecteert’

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) heeft dinsdag tegen verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren gezegd in een kabinet te willen “dat de rechtsstaat respecteert” en openstaat voor een “groene en progressieve coalitie”. Dat zei ze na afloop van het overleg.

Ouwehand vindt het belangrijk dat een volgend kabinet zich aan regels houdt, zoals het klimaatakkoord van Parijs, stikstofafspraken of artikel 1 van de grondwet. Volgens haar doet de VVD dat nu nog niet, maar wil ze best met de liberalen om tafel als zij op dit vlak “opschuiven”. Als dat gebeurt, wil ze wel met de VVD praten over een coalitie en ook met D66. Verder moet daar dan een partij bij die de klimaatcrisis erkent, vindt ze.

Tijdens het overleg met de verkenners heeft Ouwehand opnieuw gevraagd om drie “waakhonden” aan te stellen die erop moeten toezien dat het regeerakkoord de rechtsstaat niet schendt. Het gaat om Marjan Minnesma van milieustichting Urgenda, Johan Vollenbroek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

Zij hebben respectievelijk de Staat aangeklaagd om zich aan het klimaatakkoord van Parijs te houden, het stikstofbeleid aangevochten en gewaarschuwd voor de toeslagenaffaire. Als de formerende partijen de ‘waakhonden’ er niet bij betrekken, zal de PvdD hen zelf raadplegen.

Andere partijen die dinsdag langsgaan bij de verkenners zijn de ChristenUnie, Volt, JA21, de SGP, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1.