Vinyl in Nederland voor het eerst populairder dan cd

De fysieke verkoop van muziek is vorig jaar opnieuw hard gedaald. Dat staat in een rapport van de NVPI, de branchevereniging van de entertainmentindustrie. Uitzondering is vinyl: er werden meer lp’s verkocht dan een jaar eerder waardoor vinyl de cd heeft ingehaald.

De Nederlandse muziekindustrie heeft over het algemeen opnieuw een goed jaar gedraaid. Voor het zesde jaar op rij steeg de omzet. In 2020 ging het om 9,8 procent tot een totaal van 225,8 miljoen euro.

De stijging is wederom te danken aan de groei van inkomsten uit streamingdiensten. Streaming was vorig jaar met 185 miljoen euro verantwoordelijk voor 82 procent van de totale omzet. Cd’s brachten in 2020 nog maar 16,9 miljoen euro in het laatje en het aandeel vinyl ligt nu op 17,1 miljoen euro.

Internationaal is hetzelfde beeld te zien. Wereldwijd steeg de omzet met 7,4 procent, zo meldt de vertegenwoordiger van de internationale muziekindustrie IFPI dinsdag. Nederland staat qua omzet op de tiende plaats in de wereld en blijft daarmee een belangrijke markt op het gebied van muziekconsumptie.