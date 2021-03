VVD in meer dan 300 gemeenten de grootste partij

De VVD is in 302 gemeenten de grootste partij geworden. Daarnaast kreeg de partij van premier Mark Rutte de meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland. Alle gemeenten hebben nu hun einduitslagen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

In de overige 53 gemeenten kreeg een andere partij de meeste stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week. In 40 van die 53 gemeenten werd de VVD de tweede partij, en in acht gemeenten moesten de liberalen twee partijen voor zich dulden. In Staphorst en Zwartewaterland en op Saba en Sint Eustatius werd de VVD de vierde partij. Op Urk waren er vijf partijen die meer stemmen kregen dan de VVD.

D66 kreeg in vijftien gemeenten de meeste stemmen. Vier jaar geleden won de partij in zeven gemeenten. Ook kreeg de partij toen de meeste steun van Nederlanders in het buitenland. D66 veroverde onder meer Amsterdam op GroenLinks en Rotterdam op de VVD. In Utrecht bleef D66 de grootste.

Het CDA, van oudsher een partij die goed vertegenwoordigd is in de regio’s, verloor juist veel gemeenten. Vier jaar geleden hadden de christendemocraten in 52 gemeenten de meeste stemmen gekregen, nu in twaalf. Het CDA verloor 22 gemeenten aan de VVD.

De PVV kreeg in dertien gemeenten de meeste stemmen, tegen 22 in 2017. Zeven van de dertien gemeenten liggen in Limburg, de thuisprovincie van PVV’ers als Geert Wilders, Dion Graus en Lilian Helder. Ook in het noordoosten van het land, de grensstreek van Groningen en Drenthe, heeft de partij veel steun.

De SGP kreeg in tien gemeenten de meeste stemmen. De SP had vier jaar geleden in negen gemeenten de meeste stemmen gekregen, maar eindigt nu met lege handen. Dat geldt ook voor GroenLinks, dat Amsterdam en Nijmegen dit jaar voor D66 zag kiezen.

Op Sint Eustatius stemde iets meer dan de helft van de kiezers op een nieuwkomer, U-Buntu Connected Front. Die partij zet zich in tegen ongelijkheid en richt zich vooral op mensen met een Afrikaanse achtergrond.

De VVD heeft dit jaar meer gemeenten gewonnen dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, terwijl Nederland toen meer gemeenten telde. In 2012 kreeg de VVD de meeste stemmen in 282 van de 418 gemeenten (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Daarnaast kreeg de partij ook toen de meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland. Vier jaar geleden was de VVD de grootste partij in 285 van de 391 gemeenten.