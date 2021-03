VVD krijgt meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben vooral op de VVD gestemd. De partij van premier Mark Rutte kreeg 22,7 procent van de stemmen in deze groep. Dat is wel iets minder dan vier jaar geleden.

D66, dat vier jaar geleden de meeste stemmen kreeg uit het buitenland, zakte van 23,7 procent naar 17,8 procent. GroenLinks werd de derde partij met 16 procent van de stemmen. De pro-Europese partij Volt, die voor het eerst in de Tweede Kamer komt, kreeg 3,5 procent van de stemmen, iets meer dan Forum voor Democratie.

Bijna 93.000 Nederlanders in den vreemde mochten stemmen. Zij konden hun biljet per post naar het stadhuis van Den Haag sturen, waar de stemmen werden verzameld en geteld. Alle stemmen die voor maandagmiddag binnen waren, telden mee. Uiteindelijk hebben 63.502 mensen vanuit het buitenland gestemd. Dat is iets meer dan de bijna 60.000 van vier jaar geleden.