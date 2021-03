Aantal nieuwe coronagevallen blijft verder oplopen

Tussen dinsdagochtend en woensdag zijn 7624 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december.

In de afgelopen zeven dagen zijn 47.676 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 6811 bevestigde besmettingen per dag, het hoogste niveau sinds half januari.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal positieve tests meestal het laagst. Dat komt doordat minder mensen zich in een weekeinde laten testen. In de loop van de week loopt het dan op. Vorige week woensdag meldde het RIVM 5923 positieve tests. Dat steeg daarna naar 7367 op vrijdag en 7615 op zaterdag. De woensdag daarvoor kwamen er 5270 meldingen binnen, waarna het in de loop van de week toenam naar ongeveer 6000.

Amsterdam telde afgelopen etmaal weer de meeste nieuwe gevallen van het land. In de hoofdstad testten 302 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 301 besmettingen aan het licht, in Den Haag werden 204 gevallen vastgesteld en in Utrecht 133. Daarna volgen Tilburg (127), Eindhoven (110) en Den Bosch (100).

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 31. Dat komt redelijk overeen met het gemiddelde van de afgelopen periode. Het wil niet zeggen dat al die 31 mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiƫnt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje geregistreerd. Sinds het begin van de vaccinatie is het aantal sterfgevallen fors gedaald. Eind december en begin januari werden per dag meer dan honderd sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders positief getest. Van 16.378 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.