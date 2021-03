Bilal Wahib geen presentator meer van Teenage Boss

NPO Zapp en BNNVARA hebben besloten de samenwerking met Bilal Wahib als presentator van het programma Teenage Boss per direct te beëindigen. Dat heeft de omroep laten weten.

De omroep heeft hiertoe besloten vanwege het filmpje dat rondgaat waarin de Mocro Maffia-acteur, samen met collega Oussama Ahammoud, een fan uitdaagt tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. De jongen is vermoedelijk minderjarig.

“Zoals eerder naar buiten is gebracht vinden NPO Zapp en BNNVARA de beelden die we hebben gezien van Bilal Wahib en Oussama Ahamoud onacceptabel. We hebben Bilal en zijn management zojuist laten weten dat we de samenwerking met hem als presentator van Teenage Boss per direct beëindigen”, laat de omroep weten in een statement.

Eerder besloot NPO Zapp al Teenage Boss offline te halen om te voorkomen dat kinderen in het programma worden geassocieerd met de huidige berichtgeving omtrent de presentator. De afleveringen waren online terug te kijken. Ook de herhalingen van het kinderprogramma zijn niet meer op tv te zien.