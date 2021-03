Bilal Wahib over onlinevideo: het was een onbezonnen daad

Bilal Wahib heeft “vreselijk veel spijt” van de onlinevideo die hij met Oussama Ahammoud opnam en waarin hij iemand vraagt tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. Dat heeft zijn advocaat Nienke Hoogervorst laten weten aan De Telegraaf en RTL Boulevard.

“Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt”, aldus Hoogervorst, die zegt dat Wahib woensdag een keer verhoord is op het politiebureau en een verklaring heeft afgelegd. “Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten.”

Volgens Wahibs advocaat wordt hij woensdagavond opnieuw verhoord. Daarna wordt besloten of hij de nacht op het politiebureau moet doorbrengen of dat hij naar huis mag.

De politie wilde eerder op de dag alleen bevestigen dat een 22-jarige verdachte is aangehouden, niet dat het om Wahib gaat. Hij wordt verdacht van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno.