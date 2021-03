CDA’ers verklaren steun aan Omtzigt na geruchtenstorm

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt krijgt bijval van binnen en buiten zijn partij na berichten over zijn vermeende stroeve relatie met de partijtop van het CDA. Verschillende CDA’ers zeggen dat zij en ook de partij Omtzigt juist steunen, maar anderen verwijten de partijtop van de christendemocraten juist een “fluistercampagne” te voeren door anoniem tegen de media te spreken over Omtzigt en zijn gesteldheid.

In De Telegraaf uiten anonieme CDA’ers hun zorgen over Omtzigt, die rust houdt wegens oververmoeidheid. Volgens HP/De Tijd gaat het om een fluistercampagne vanuit de partijtop, om Omtzigt als “labiel” af te schilderen. Maar CDA’ers ontkennen op Twitter dat er sprake is van zo’n campagne.

Voorzitter Relus Breeuwsma van de Zuid-Hollandse CDA-fractie noemt Omtzigt “met recht het beste Kamerlid in decennia”. “In tegenstelling tot de smerige en ophitsende berichtgeving: WIJ zijn trots op onze Pieter Omtzigt”, twittert hij. “Ik ervaar brede steun voor zijn werk en plek binnen ons CDA.”

Op sociale media delen CDA-afdelingen en partijprominenten hun steun voor Omtzigt. Ze wensen hem beterschap. “Enorme waardering voor Pieter, voor al zijn harde werk en inzet. Beterschap en hou je taai!” schrijft partijleider Wopke Hoekstra. “Namens alle bestuursleden van het CDA wensen wij ons top-Kamerlid Pieter Omtzigt van harte beterschap”, twittert het landelijk bestuur. “In de hele partij is groot respect en waardering voor zijn ongeĆ«venaarde inzet.”

Overigens lijkt niet iedereen de steunbetuigingen serieus te nemen. Bouwien Rutten, voormalig CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijssel, zegde zelfs haar partijlidmaatschap op wegens de manier waarop het CDA volgens haar met haar provinciegenoot Omtzigt omgaat. SP’er Renske Leijten noemt wat er met haar collega-Kamerlid gebeurt “walgelijk”. “Omtzigt verdient dit niet.” Zij hekelt het “beschadigen van sterke en gevreesde tegenstanders”, zoals dat in politiek Den Haag volgens haar vaker gebeurt, twittert ze.