Dierenorganisaties blij met uitkomst rapport OVV over stalbranden

Dierenorganisaties zijn blij met de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over stalbranden. De Dierenbescherming vindt net als de OVV dat de overheid het voortouw moet nemen om stallen veiliger te maken. Wakker Dier vindt het goed dat wordt erkend hoe groot het dierenleed is.

De OVV stelt in het rapport dat het voorkomen van stalbranden geen enkele prioriteit heeft voor de veehouderijsector en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens de Dierenbescherming komt dat vaak doordat geld belangrijker is dan dierenwelzijn. “De meeste veehouders hebben simpelweg het geld niet om in brandpreventie te investeren. De prijs van goedkoop vlees is in dit geval zeer brandgevaarlijke stallen”, aldus de Dierenbescherming.

De Dierenbescherming wil dat stallen minder dicht op elkaar staan, zodat vuur minder eenvoudig overslaat en dat er een betere warmte- en rookdetectie komt in de stallen.

Wakker Dier is blij dat in het rapport wordt benadrukt hoe slecht de situatie is. “Het is onaanvaardbaar en dat valt nu niet meer te ontkennen. Deze misstand is een direct gevolg van een jarenlange kiloknaller-religie; de prijs is heilig, dierenwelzijn mag geen cent kosten. Het is nu aan de overheid en de sector om de dieren eindelijk de bescherming te geven die ze verdienen.”