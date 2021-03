Drie nieuwe aanhoudingen vanwege avondklokrellen Rotterdam

De politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van vernielingen tijdens de avondklokrellen in Rotterdam op 25 januari. De drie verdachten van 17, 18 en 21 jaar oud komen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

De politie zegt videobeelden te bezitten waarop te zien is hoe de 17-jarige een scooter omgooit en straatmeubilair vernielt. De verdachte van 18 jaar oud zou een scooter in brand hebben gestoken. Volgens de recherche heeft de 21-jarige een brand gesticht en stenen in de richting van de politie gegooid.

Tijdens de rellen in Rotterdam trokken honderden jongeren na 21.00 uur de straten op om te protesteren tegen de avondklok. Ze gooiden winkelruiten in en staken auto’s in brand. Op de avond van de rellen zijn bijna zestig verdachten aangehouden. Sinds de start van het onderzoek zijn 24 mensen gearresteerd. De politie verwacht nog meer mensen aan te houden.