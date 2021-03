Kamer aan zet over de verlenging van de coronamaatregelen

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het besluit van het demissionaire kabinet om de coronamaatregelen opnieuw te verlengen, nu tot en met 20 april. Alleen de avondklok gaat vanaf 31 maart een uur later in, vanaf 22.00 uur. Ook wordt mensen tot en met 15 mei ontraden om naar het buitenland te reizen. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maakten dinsdagavond duidelijk dat versoepelingen nu niet mogelijk zijn vanwege de stijgende besmettingscijfers en de toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis.

Tijdens de laatste persconferentie hadden ze nog hoop gegeven dat eind maart – bij een gunstige ontwikkeling – onder meer de terrassen weer open zouden kunnen, evenals het hoger onderwijs, en dat winkels meer mogelijkheden kregen voor de verkoop. Maar de boodschap was dinsdag somber. De strenge lockdown die medio december is ingegaan, blijft nog grotendeels van kracht. Sindsdien zijn wel de basis- en middelbare scholen weer (deels) geopend. Ook mogen meer mensen weer buiten sporten.

Wel wezen Rutte en De Jonge op het vooruitzicht dat “richting de zomer” zeker meer mogelijk zal worden, omdat miljoenen mensen tegen die tijd zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Begin van de zomer kunnen mensen die dat willen, in ieder geval hun eerste prik hebben gehad, zei De Jonge. Een groot deel zal dan ook al de tweede prik hebben gekregen, die nodig is om een optimale bescherming te krijgen. Het Janssen-vaccin bestaat maar uit één prik en komt op korte termijn beschikbaar.

Ook de komst van sneltesten en zelftesten moet de komende maanden ertoe leiden dat mensen mogelijk meer kunnen ondernemen. Dan kunnen eind april de hbo’s en universiteiten weer deels open, als daar goed genoeg getest kan worden. Studenten zouden zichzelf dan kunnen testen voordat ze naar college gaan.

Voorafgaand aan het debat worden de Kamerfracties bijgepraat over de ontwikkelingen door Jaap van Dissel en Jaap van Delden, beiden van het RIVM.

De Kamer komt nog in de oude samenstelling bij elkaar. Pas volgende week dinsdag neemt de oude Kamer afscheid; een dag later wordt de nieuwe geïnstalleerd.