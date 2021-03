Kamer: maak snel meer testen mogelijk bij evenementen

De VVD en D66 willen dat het kabinet snel meer pilots gaat doen met het testen bij evenementen en in sectoren. Nu gebeurt het (snel-)testen nog te beperkt volgens de twee coalitiepartijen zoals in het onderwijs. Maar dat moet veel breder, zoals bij theaters, bioscopen en in de horeca. Tijdelijk fractievoorzitter Sophie Hermans van de liberalen zegt in het coronadebat woensdag dat het nog “niet echt opschiet”. D66-Kamerlid Vera Bergkamp vindt dat er “een stap verder moet worden gezet”.

PVV-leider Geert Wilders pleit ervoor dat sowieso meer getest wordt zodat verschillende sectoren sneller meer mogelijkheden krijgen zolang veel mensen nog niet zijn gevaccineerd. Hij wil ook dat de terrassen snel opengaan. Horecaondernemers krijgen “keer op keer een tik op de neus. De kans op besmetting buiten op een terras is verwaarloosbaar klein”, aldus Wilders.

VVD en CDA vinden de opening van terrassen nu niet aan de orde, omdat de risico’s te groot zijn. Ze wijzen vooral op de stromen mensen erheen of het langs elkaar heen lopen. Hermans vindt wel dat het kabinet met de horeca moet praten over wat er concreet mogelijk is en de risico’s zo klein blijven.

CDA’er Joba van den Berg voorziet met Pasen begin april overvolle parken door mensen die erop uittrekken en nog nergens terechtkunnen omdat alles nog dicht is. Ze vindt dat het kabinet pro-actief in overleg moet met de gemeenten om te kijken hoe deze drukte het beste kan worden gereguleerd.