Kerkgenootschap kan Urkse Sionkerk niets verbieden

Het kerkgenootschap de Gereformeerde Gemeenten adviseert alle kerken de coronamaatregelen te handhaven, “maar ik kan mijn leden niets verbieden”, zegt bestuurslid F. Mulder. “In elke organisatie is er wel eens wat”, zegt hij in reactie op het volledig heropenen van de Sionkerk op Urk.

In de kerk zijn tijdens de dienst weer alle leden welkom. Zondag zaten er tussen de 340 en 400 mensen in de banken, waar plek is voor een kleine 500. De leden zaten niet op anderhalve meter van elkaar en mondkapjes waren niet verplicht. De kerkgemeente op Urk zegt ontevreden te zijn over het landelijke overheidsbeleid. Volgens de kerkraad is het belangrijk voor het geestelijk welzijn van haar leden om weer bij elkaar te kunnen komen.

“Dat begrijp ik”, zegt Mulder. “De problematiek van de mentale gezondheid speelt in alle kerken. Veel mensen begrijpen vaak niet hoe belangrijk het is om samen te komen. Maar de lichamelijke gezondheid is ook belangrijk”. Mulder heeft gebeld met de kerkraad van de Sionkerk. “Maar ik kan ze niet dwingen zich aan de regels te houden.”

Bij het orthodoxe kerkgenootschap zijn ruim 150 kerken aangesloten. “Er is geen andere kerk die al haar leden toelaat, zonder zich aan de coronamaatregelen te houden”, zegt Mulder. Het genootschap geeft, in overleg met het RIVM, adviezen aan de aangesloten kerken. “We vinden dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de regels moet houden”, zegt hij verder, “maar maatwerk is gepast. Wanneer een kerk ruimte heeft voor 2500 mensen, dan is het redelijk dat er een paar honderd mensen tegelijk naar de dienst kunnen. Dat is anders wanneer een kerk klein is, dan zou de richtlijn van dertig man aangehouden moeten worden.”