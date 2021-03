Kuipers: verlaten avondklok heeft geen effect op besmettingen

Dat de avondklok vanaf 31 maart een uur later ingaat, zal volgens Ernst Kuipers geen effect hebben op het aantal besmettingen. Dat zei de hoogleraar en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dinsdagavond in de talkshow Op1.

“Een uur opschuiven heeft vrijwel zeker nauwelijks enig effect. Als het al een effect heeft”, zei Kuipers, die zich nog altijd zorgen maakt om de hoge besmettingscijfers. Maandag liet hij al weten dat versoepelen op dit moment vragen om problemen is.

“We zitten op dit moment qua aantal besmettingen en daarmee ook met het aantal pati├źnten in de ziekenhuizen op een hoog niveau”, zei Kuipers in Op1. Volgens hem zijn in het afgelopen jaar bij dezelfde besmettingscijfers de maatregelen juist aangescherpt. “En de aantallen stijgen”, zegt hij over de huidige situatie. “Dat geeft al aan: je hebt niet heel veel ruimte.”

Volgens Kuipers heeft het vaccineren vooralsnog geen grote positieve gevolgen voor de druk op de ziekenhuizen. Hij legt uit dat in totaal nu zo’n 1,5 miljoen mensen een prik hebben gehad. “Dat is minder dan 10 procent van de bevolking.” Ook wijst hij erop dat de mensen die nu gevaccineerd zijn veelal een hele hoge leeftijd hebben en anders ook niet zo snel in het ziekenhuis terecht zouden komen.