Nederland gaat digitaal: deze branches maken de switch

De coronapandemie heeft veel verdriet en ellende veroorzaakt, maar er zijn ook mooie dingen door teweeggebracht. Zo heeft een grote groep ondernemers in diverse branches de weg naar digitale dienstverlening gevonden. Voor een aantal bedrijfsgroepen was digitale dienstverlening niet of nauwelijks aan de orde, maar daarin is sinds 2020 acuut verandering gekomen. Voor een aantal andere bedrijfstakken geldt dat de digitale revolutie zich versneld heeft afgespeeld.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg is al jaren spraken van onderbezetting. Het is allang niet meer vanzelfsprekend om voldoende handen aan het bed te hebben. In sommige gevallen hoeft dat ook niet. Dankzij slimme meetapparatuur kunnen patiƫnten tegenwoordig op afstand gemonitord worden. Medisch ingrijpen is vaak alleen noodzakelijk als zich wijzigingen voordoen in bijvoorbeeld de bloedwaarden van de patiƫnt. Die kunnen tegenwoordig met moderne technologie automatisch gemeten worden en via een app gecontroleerd worden.

Entertainmentbranche

In de entertainmentbranche was de digitalisering al langere tijd gaande. Eigenlijk al sinds het begin van deze eeuw worden nieuwe platforms ontwikkeld voor allerlei vormen van online vermaak. Met de komst van breedbandinternet voor de consument is streaming televisie bereikbaar geworden voor iedereen en inmiddels is ook de casinobranche volop aan het investeren. Nu al is een bezoek aan een online casino een indrukwekkende ervaring en verwacht wordt dat in de komende jaren nog veel meer zal worden ingezet op de beleving van het virtueel gokken.

Onderwijs

Vrijwel geen enkele sector moest zo acuut omschakelen van fysieke bijeenkomsten naar online methoden als het onderwijs. In zeer korte tijd slaagde men erin om het lesgeven naar het internet te verplaatsen en dat lukte uiteindelijk vrij goed. Natuurlijk ging er hier en daar wel iets mis, maar in grote lijnen kan worden geconstateerd dat het onderwijs wel doorging en alleen al daarvoor verdient deze sector een grote pluim. In het verlengde hiervan kunnen we ook de platforms benoemen die het mogelijk hebben gemaakt om dit allemaal te realiseren. Te denken valt onder meer aan systemen als Zoom, die videoconferenties faciliteren. Het is aan deze ondernemingen te danken dat anderen de switch naar digitaal soepel konden maken.

Retail

De grootwinkelbedrijven waren vrijwel allemaal al actief op internet. Met name voor de kleine zelfstandigen gold dit nog in mindere mate. Deze bedrijven konden nu echter niet achterblijven en probeerden qua omzet te redden wat er te redden viel door snel webshops uit de grond te stampen.