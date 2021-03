Nog eens bijna 40.000 medewerkers in acute zorg krijgen vaccin

Opnieuw kan een groep zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Het gaat om ongeveer 39.500 mensen die werken in de acute Covid-zorg of op de spoedeisende hulp. Dat schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De medewerkers worden “op korte termijn” gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Nu worden 63- en 64-jarigen geprikt met dat vaccin en mensen met morbide obesitas of het syndroom van Down. Volgens De Jonge gaat de planning voor die groep slechts “enkele dagen” achterlopen nu de groep zorgmedewerkers erbij komt.

In januari werden ook al 40.000 zorgmedewerkers gevaccineerd. Maar het aantal medewerkers is inmiddels gegroeid door extra opgeleide krachten of mensen die terugkomen van verlof.

De Jonge schrijft dat de druk op de acute ziekenhuiszorg weer toeneemt. Ook zal het aantal ziekenhuisopnames volgens de laatste prognoses fors oplopen in de komende weken. Door medewerkers te vaccineren moet het ziekteverzuim beperkt blijven, zodat de druk niet nog verder oploopt.