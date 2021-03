Opnieuw veroordelingen voor avondklokrellen Eindhoven

De politierechter in Den Bosch heeft woensdag opnieuw drie mannen veroordeeld voor hun aandeel in de zogenoemde avondklokrellen in Eindhoven op 24 januari. Een grote groep relschoppers vernielde tijdens die ongeregeldheden ruiten van het station, plunderde winkels, gooide stenen en fietsen naar de politie en stak een auto van ProRail in brand.

De rechter legde zes maanden cel op aan een 24-jarige man uit Eindhoven. Hij heeft onder meer stenen gegooid naar een politieauto en tegen het schild van een agent getrapt. Ook was hij betrokken bij het in brand steken van de ProRail-auto. Daarvoor moet hij 18.000 euro schadevergoeding betalen. Dit bedrag kan hij delen met anderen die hiervoor ook zijn of nog worden veroordeeld.

De andere twee verdachten (19 en 20 jaar oud) zijn afkomstig uit Roggel. Beiden hebben de politie met stenen bekogeld. De 20-jarige man kreeg drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Hij moet 10.500 euro schadevergoeding betalen voor het vernielen van een politieauto. De 19-jarige kreeg een lagere straf (twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk), omdat hij zich direct na de onlusten bij de politie heeft gemeld en spijt heeft betuigd.

Het Openbaar Ministerie trok een vierde zaak in, omdat deze verdachte zich later voor de meervoudige kamer van de rechtbank moet verantwoorden. De rechter in Den Bosch heeft de afgelopen periode in totaal negentien relschoppers veroordeeld.