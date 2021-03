Oppositie fel over uitspraak van Rutte over terrassen

Dat premier Mark Rutte noodgedwongen moet terugkomen van een eerdere hoopvolle boodschap dat de terrassen begin april misschien toch weer beperkt open kunnen, is tegen het zere been van de oppositie.

Rutte zei op de persconferentie van 8 maart dat de buitenterrassen open konden als de besmettingsgraad niet te veel zou toenemen, en het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen niet te veel toeneemt. Maar de besmettingscijfers gaan juist niet de goede kant op. Veel partijen vinden dat Rutte niets had moeten zeggen. “Wat bezielde hem?” vraagt SP-leider Lilian Marijnissen zich af. “Was dat soms de verkiezingskoorts?”

Ook andere partijen verdenken Rutte ervan campagne te hebben gevoerd tijdens de persconferentie. “Feit is dat Rutte voor de verkiezingen meer vrijheid beloofde, om er meteen na de verkiezingen op terug te komen”, zegt PVV-leider Geert Wilders. De nieuwe persconferentie, die afgelopen dinsdag werd gehouden, had “een stuk korter gekund”, zegt DENK-leider Farid Azarkan. “Volgens mij had de minister-president kunnen aangeven dat al datgene hij beloofde, zo toevalligerwijs vlak voor de verkiezingen, niet uitgevoerd ging worden.”

“Het kabinet belooft veel, maar levert te weinig”, moppert PvdA-leider Lilianne Ploumen. Zij hekelt “het in het vooruitzicht stellen van versoepelingen twee weken geleden, terwijl iedereen toen al kon aanvoelen dat de kans uiterst klein was dat die ook doorgevoerd kunnen worden”. Ook Marijnissen zegt dat de cijfers er twee weken geleden “niet goed uitzagen. Ook toen lagen de voorspellingen over de derde golf al in volle omvang op tafel.”