RIVM-directeur: het zijn de vaccins die het vaccineren vertragen

De levering van vaccins bepaalt hoe snel er in Nederland kan worden gevaccineerd. “Het zijn de vaccins die het vaccineren vertragen”, zegt Jaap van Delden, die voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus leidt.

Van Delden is vooral kritisch over AstraZeneca. Die levering is “zeer instabiel”, niet alleen in hoeveel het bedrijf levert, maar ook wanneer dat komt. De grafieken van die leveringen zijn volgens Van Delden “een chaos”. Daarom houdt Nederland voor de zekerheid een grotere voorraad van dat middel achter de hand dan bij concurrent Pfizer, dat stabieler levert.

De AstraZeneca-voorraad is nu groter dan het RIVM zou willen, omdat Nederland een grote levering had gekregen vlak voordat de vaccinatie met AstraZeneca werd stilgelegd. Tijdens die prikpauze kwam bovendien nog een levering binnen. In de komende periode zullen die vaccins worden ingezet en moet de voorraad kleiner worden.