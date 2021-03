Rotterdamse agenten appten ook discriminerend over gedode Hümeyra

De vijf agenten in Rotterdam die vorige maand berispt waren wegens racisme in een appgroep met collega’s in 2019, hebben ook discriminerende opmerkingen gemaakt na de moord op de 16-jarige Hümeyra, die in 2018 werd vermoord. Dat zeggen politiebronnen tegen NRC.

Hümeyra werd in december 2018 door haar 32-jarige ex-vriend Bekir E. doodgeschoten in de fietsenstalling van het Rotterdamse Designcollege. In de appgroep zouden agenten van het politiebureau Marconiplein over deze moord hebben geappt. “Weer een Turk minder”, was een van de berichten, meldt NRC.

De Rotterdamse gemeenteraad buigt zich donderdag over de zaak, aldus de krant.