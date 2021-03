Schouten belooft beterschap na vernietigend stalbranden-rapport

Landbouwminister Carola Schouten erkent dat er meer gedaan moet worden om stalbranden te voorkomen. Haar ministerie gaat onder meer kijken of de regels over brandveiligheid strenger moeten, meldt de bewindsvrouw na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad concludeert dat het voorkomen van stalbranden op het departement van Schouten geen enkele prioriteit heeft. Ook de veehouderij zelf doet veel te weinig.

“Er is een betere aanpak ter voorkoming van stalbranden nodig. Dat onderken ik. Er wordt een grotere verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV gevraagd en die moeten we nu gaan nemen”, zegt Schouten in een eerste reactie. Naast strengere brandveiligheidsregels, wil de minister dat boeren die hun stallen verduurzamen, ook maatregelen nemen om de stal brandveiliger te maken. Hoe dat er precies uit moet zien, is nog niet duidelijk. Schouten stuurt later een uitgebreidere brief met voorstellen naar de Tweede Kamer.