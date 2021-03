Test over coronagedrag cafébezoekers Utrecht gaat niet door

De voorgenomen Fieldlab-test van een aantal horecazaken in Utrecht om het het coronagedrag van cafébezoekers te onderzoeken, gaat in zijn geplande vorm niet door. Volgens het kabinet is het vanwege de huidige situatie met de toegenomen besmettingen van het coronavirus niet mogelijk om de ‘praktijktest’ te organiseren.

Onderzoekers willen met de test kijken hoe horecaondernemers, hun personeel en gasten omgaan met de coronaregels. Hoe de contactmomenten zijn, met hoeveel personen bezoekers een praatje maken en hoe lang zij met elkaar kletsen. Ook onderzoeken zij hoe goed de maatregelen worden nageleefd en hoe het zit met de ventilatie.

Het kabinet zal met de betrokken partijen kijken naar de mogelijkheden van een kleinschaligere variant. Wanneer die kan plaatshebben is nog niet bekend. Onder coördinatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in overleg met andere betrokken departementen en de veiligheidsregio’s en gemeenten wordt voor de pilots in april een planning opgesteld, die past bij de dan geldende epidemiologische situatie. Ook Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en TNO zijn bij de test betrokken.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maakten dinsdagavond duidelijk dat versoepelingen nu niet mogelijk zijn vanwege de stijgende besmettingscijfers en de toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis.