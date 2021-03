Top Notch stopt samenwerking met Bilal Wahib, verdachte opgepakt

Platenlabel Top Notch heeft de samenwerking met de 22-jarige muzikant en acteur Bilal Wahib gestopt vanwege een instagramvideo waarin hij een jongen geld zou hebben aangeboden om zijn geslachtsdeel te laten zien. De politie heeft een 22-jarige uit Amsterdam aangehouden in de zaak op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, maar zegt verder niets over de identiteit van de verdachte.

Top Notch meldt in een verklaring dat de samenwerking met Wahib wordt gestopt vanwege de video waarin de acteur samen met Mocro Maffia-collega Oussama Ahammoud (20) te zien was. “Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons er toe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen”, aldus het label.

Top Notch zegt de situatie te betreuren en keurt het gedrag van de artiest af. “Wij wachten verdere berichtgeving vanuit het management van Bilal Wahib af en verwijzen iedereen voor commentaar door naar het management.”