Van Dissel: sneltesten kunnen leiden tot meer besmettingen

Het gebruik van sneltesten kan in theorie leiden tot een toename van het aantal coronabesmettingen, zei directeur Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag tijdens een technische briefing over het coronavirus in de Tweede Kamer. Ze geven namelijk nooit een volledig betrouwbare uitslag. Het kabinet wil delen van de samenleving door middel van de grootschalige inzet van toegangstesten en zelftesten versneld openen.

Sneltesten kunnen heel zinvol zijn, benadrukte Van Dissel, omdat ze coronabesmettingen aan het licht kunnen brengen bij mensen zonder klachten. Maar het is wel van groot belang om ook na een negatieve testuitslag met een sneltest toch de coronamaatregelen na te leven. Omdat sneltesten nooit volledig betrouwbaar zijn “ga je dus gevallen missen die wel degelijk het virus bij zich dragen, maar negatief testen”. Van Dissel is directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM.

Testen zijn volgens hem dan ook geen bestrijdingsmiddel tegen het virus. Als je namelijk een zelftest doet en je laat na een vals-negatieve uitslag de basismaatregelen los, “dan heb je dus een grotere kans op verspreiding in zo’n situatie”.

Ook in verpleeghuizen waar alle bewoners zijn gevaccineerd kan bezoek de basismaatregelen nog niet zomaar loslaten, aldus van Dissel. Want hoewel die personen dan beschermd zijn tegen de effecten van het virus, is nog onduidelijk of zij het niet na vaccinatie alsnog kunnen doorgeven aan anderen. Op die manier zou bezoek het virus dus ongemerkt uit het verpleeghuis kunnen meenemen.

SP-Kamerlid Maarten Hijink zei bang te zijn dat mensen zich komende maanden steeds minder aan de basismaatregelen zullen houden. Vooral omdat een steeds groter deel van de bevolking gevaccineerd is, noemde hij het risico “levensgroot” dat mensen na het doen van een sneltest bijvoorbeeld minder afstand tot elkaar houden. Als dat een risico oplevert voor de verspreiding van het virus, “wat is dan precies de meerwaarde van het hebben van zelftesten in grote aantallen en tegen een heel lage prijs bij de supermarkt?”