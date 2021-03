Viroloog Koopmans: Sionkerk op Urk speelt Russische roulette

De Sionkerk op Urk speelt Russische roulette door weer open te gaan voor alle leden, zegt viroloog en OMT-lid Marion Koopmans tegen Omroep Flevoland. “Ik denk dat dat niet verstandig is. Urk is niet anders dan andere delen van Nederland”, aldus Koopmans.

“We zien juist de besmettingscijfers onder jongeren flink toenemen. De afgelopen week zaten de 18 tot 24-jarigen het hoogst van allemaal en we weten uit de eerdere periodes dat je er dan serieus rekening mee moet houden dat dat dan doorschuift naar de ouderen, want die generaties zijn niet te scheiden. Dus hier wordt een groot risico genomen”, zegt de viroloog tegen de omroep.

Sinds zondag zijn alle leden weer welkom in de Sionkerk, schrijft Trouw woensdag. De orthodoxe gemeente heeft de coronaregels goeddeels losgelaten, aldus de krant. De kerkenraad van de gereformeerde gemeente op Urk zou hiertoe hebben besloten uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid. Een ouderling schat in de krant dat afgelopen zondag zowel om 10.00 als om 17.00 uur tussen de 350 en 400 mensen in de kerk zaten.